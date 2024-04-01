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Война санкций ,  
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ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании

Еврокомиссия: ЕС не вводил санкции против авиакомпании Southwind Airlines
Сюжет
Война санкций
Southwind Airlines столкнулась с запретом на полеты через страны ЕС, из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Брюссель заявляет, что не вводил санкции против авиаперевозчика
Фото: southwindairlines.com
Фото: southwindairlines.com

Европейский союз (ЕС) не применял каких-либо санкций в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которая столкнулась с ограничением полетов в ЕС и вынуждена была на этом фоне отменить полеты между Антальей и Калининградом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Санкции ЕС принимаются государствами-членами единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На сегодняшний день ЕС не применял никаких подобных санкций в отношении данной компании», — сказали в ведомстве.

ЕС поддерживает действия входящих в союз государств, направленные на обеспечение единого подхода к применению санкций, добавили в Еврокомиссии.

Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда
Политика
Фото:Павел Львов / РИА Новости

О том, что Брюссель запретил полеты Southwind Airlines в ЕС в рамках регламента 833/2014 (касается ограничительных мер России из-за конфликта на Украине), сообщало турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

Издание Airways Magazine писало, что Финляндия не разрешила авиакомпании полеты на свою территорию, поскольку Хельсинки выявил нарушения европейского законодательства со стороны перевозчика. По данным финских авиавластей, контроль над Southwind Airlines принадлежит не заявленным турецким физическим и юридическим лицам, а российским — они основали Southwind Airlines, а большая часть персонала и авиапарка были арендованы у российской Nordwind.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что полетная программа Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена на фоне запрета на пролет самолетов перевозчика через страны Евросоюза. Отмены и задержки коснулись рейсов из Минска.

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