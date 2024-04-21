Патриарх Кирилл объяснил введенные против него санкции

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Власов / patriarchia.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его не напугать запретом на въезд в страны Европы, и объяснил введенные против него санкции тем, что Русская православная церковь идет по «иному цивилизационному пути развития». Об этом он сказал после литургии в храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.

«Патриарху запрещают выезжать в Европу — персона нон грата. Почему? Разве патриарх законы нарушал, кого-то обижал? <...> Да всё потому что сегодня патриарх духовно возглавляет народ, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития», — сказал он. По его словам, РПЦ своей системой ценностей бросает вызов другим.

«Так, может быть, именно потому, что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают теперь патриарху ездить за границу? Как будто могут этим напугать!», — заявил он.

Патриарх добавил, что относится к «числу очень немногих людей, которые за свою жизнь посетили более 120 стран на всех континентах, в разные исторические эпохи».

После начала военной операции на Украине в отношении патриарха Кирилла санкции ввели Канада, Великобритания, Чехия и Литва.

ЕС исключил патриарха из санкционного списка по требованию Венгрии при обсуждении шестого пакета, который приняли летом 2022 года.

Патриарх в том же году заявлял, что Россия «никогда ни на кого не нападала», а лишь «защищала свои рубежи». «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал он.