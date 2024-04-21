Володин обвинил Вашингтон в лишении Украины будущего
США лишили Украину будущего, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия законопроекта о выделении Киеву $61 млрд.
По словам Володина, большую часть выделенных денег будут использовать сами американцы. «$23 млрд пойдут на пополнение арсеналов США, еще $11,3 млрд будут выделены для проведения «текущих военных операций США в регионе», — отметил спикер.
Володин подчеркнул, что деньги, полученные Украиной от США, придется возвращать. «Это долговая кабала, из которой не выбраться», — добавил он. Спикер Госдумы отметил, что своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, «окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего». Володин уточнил, что выделение финансовой помощи не изменит ситуацию на поле боя.
20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроекты о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 311 конгрессменов, против — 112 человек. Общая сумма ассигнований в рамках трех законопроектов составляла $95,34 млрд. Из этих денег Киеву пойдет $60,84 млрд.
В законопроект вошло положение о восполнении запасов США — на это выделят $23,2 млрд из общей суммы. Кроме того, в него включены $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выделенная помощь предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней», и пообещал достичь справедливого мира и безопасности силой.
Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.
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