Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией на переправе.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия моста не сообщили.
Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту ограничили 15 апреля, тогда переправу временно перекрывали дважды. После перекрытия моста с обеих сторон перед ним образовались пробки. К 15:00 в очереди со стороны Тамани встали 290 автомобилей, со стороны Керчи — 308 машин.
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