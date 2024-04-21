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Военная операция на Украине ,  
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно приостановили автомобильное движение
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Военная операция на Украине

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил телеграм-канал с оперативной информацией на переправе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия моста не сообщили.

В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия
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Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Движение на Крымском мосту периодически перекрывают из-за попыток атак на полуостров и воздушных тревог. В последний раз движение на мосту ограничили 15 апреля, тогда переправу временно перекрывали дважды. После перекрытия моста с обеих сторон перед ним образовались пробки. К 15:00 в очереди со стороны Тамани встали 290 автомобилей, со стороны Керчи — 308 машин.

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