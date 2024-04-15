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Военная операция на Украине ,  
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Движение машин по Крымскому мосту перекрыли второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией на переправе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия моста в телеграм-канале не сообщили.

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничили второй раз за день. В первый раз мост закрыли около 11:21. Спустя примерно два часа движение восстановили.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После перекрытия моста с двух сторон перед ним образовались пробки. К 15:00 в очереди со стороны Тамани встали 290 автомобилей, со стороны Керчи — 308 машин.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. Днем 15 апреля воздушную тревогу объявили в Севастополе, одновременно с этим перекрыли Крымский мост.

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Крымский мост Крым ограничение движения
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