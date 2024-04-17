В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия
На участке автомобильной дороги граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное (Джанкойского района) временно ограниченно движение автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По словам главы крымского минтранса, объезд участка возможен через автомобильную дорогу граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта. «Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — добавил Лукашенко.
Село Победное находится в непосредственной близости от Джанкоя. Между ним и городом расположен военный аэродром.
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