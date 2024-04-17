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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия

Министр Лукашенко: на участке дороги Джанкой — Феодосия перекрыли движение
Сюжет
Военная операция на Украине
В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное, рядом с которым расположен аэродром. Министр транспорта Крыма не уточнил причин подобных действий

На участке автомобильной дороги граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное (Джанкойского района) временно ограниченно движение автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По словам главы крымского минтранса, объезд участка возможен через автомобильную дорогу граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта. «Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — добавил Лукашенко.

Село Победное находится в непосредственной близости от Джанкоя. Между ним и городом расположен военный аэродром.


В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия
В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джанкой движение трасса Крым аэродром
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