В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия

В Крыму перекрыли движение на участке дороги Джанкой — Феодосия в районе села Победное, рядом с которым расположен аэродром. Министр транспорта Крыма не уточнил причин подобных действий

На участке автомобильной дороги граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до села Победное (Джанкойского района) временно ограниченно движение автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По словам главы крымского минтранса, объезд участка возможен через автомобильную дорогу граница с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта. «Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщений временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда», — добавил Лукашенко.

Село Победное находится в непосредственной близости от Джанкоя. Между ним и городом расположен военный аэродром.



