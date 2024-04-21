Уровень воды в реке Тобол у Кургана упал до 1006 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки упал на 7 см

По данным на 4:00 (2:00 мск) уровень воды в реке Тобол в Курганской области составляет 1006 см, сообщает пресс-служба администрации региона. За сутки он снизился на 7 см.

Ранее, 19 апреля, уровень Урала у города достиг 1008 см и побил исторический максимум 1994 года.

«В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды сохраняется на отметке около 11 м, в районе Кетово выше 10 м», — говорится в публикации.

В администрации предупредили, что вода из Кургана идет в Белозерский округ, и призвали местных жителей не дожидаться, пока вода подойдет к домам, и эвакуироваться заранее.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

Сложная паводковая ситуация сложилась сразу в нескольких регионах России, в частности, в соседней с Курганской Тюменской области, а также в Оренбургской.