В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах пришли к дворцу президента

В Тбилиси протестующие пришли к президентскому дворцу

В Тбилиси протестующие против закона об иностранных агентах прошли от здания парламента на проспекте Руставели к президентскому дворцу. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. По его данным, к акции присоединился женский марш.

Президент Саломе Зурабишвили поблагодарила протестующих за поддержку, сообщает Mtavari. Позднее они двинулись в резиденцию премьер-министра Ираклия Кобахидзе и вернулись к Руставели.

Акции протеста в стране продолжаются шестой день. Законопроект об иноагентах парламент Грузии одобрил в первом чтении 17 апреля.

Президент пообещала наложить вето на закон, если он будет принят парламентом. Кобахидзе за ее позицию назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и обещал все равно принять документ.

Оппозиционные депутаты в Грузии называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством.

Москва отвергла предположения, что законопроект является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами».