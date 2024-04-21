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Политика ,  
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В Тбилиси протестующие пришли к президентскому дворцу

В Тбилиси протестующие против закона об иноагентах пришли к дворцу президента

В Тбилиси протестующие против закона об иностранных агентах прошли от здания парламента на проспекте Руставели к президентскому дворцу. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2. По его данным, к акции присоединился женский марш.

Президент Саломе Зурабишвили поблагодарила протестующих за поддержку, сообщает Mtavari. Позднее они двинулись в резиденцию премьер-министра Ираклия Кобахидзе и вернулись к Руставели.

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Акция протеста против законопроекта об &laquo;иностранных агентах&raquo; в Тбилиси

Акции протеста в стране продолжаются шестой день. Законопроект об иноагентах парламент Грузии одобрил в первом чтении 17 апреля.

Президент пообещала наложить вето на закон, если он будет принят парламентом. Кобахидзе за ее позицию назвал главу государства «агентом иностранного влияния» и обещал все равно принять документ.

Оппозиционные депутаты в Грузии называют законопроект «российским», сравнивая его с действующим в России законодательством.

Москва отвергла предположения, что законопроект является «русским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США являются первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами».

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Теги
Тбилиси протесты иностранный агент
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