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Военная операция на Украине ,  
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Тбилиси объяснил закон об иноагентах желанием «не повторить путь Украины»

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах поможет не повторить путь Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Законопроект об иноагентах не позволит «украинизировать» Грузию, считает премьер Кобахидзе. Оппозиция и ЕС видят в инициативе попытку надавить на гражданское общество
Акция протеста против законопроекта об &laquo;иностранных агентах&raquo; в Тбилиси
Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Закон об иностранных агентах поможет сохранить суверенитет Грузии и обеспечит сближение с Евросоюзом, а не навредит этому процессу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, передает 1TV.

«Если мы не защитим суверенитет государства, с нами произойдет то же самое, что произошло с Украиной, и в таком случае мир и евроинтеграция останутся в прошлом. Соответственно, если этот закон чему-то и служит, так это задаче нашей евроинтеграции, без суверенитета нельзя войти в Европу», — сказал Кобахидзе.

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Здание парламента Грузии

Неправительственные организации, по его словам, стали «одним из главных источников радикализма и так называемой поляризации в политической жизни Грузии», и если бы они добились смены власти в 2020-2022 годах, «сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина». Он полагает, что принятие закона помешает попыткам «еще раз организовать революцию, украинизировать нас».

Комментируя аргументы противников законопроекта, указывающих, что настоящей целью законопроекта являются западные фонды и организации, Кобахидзе заверил: «Прозрачность в равной степени касается всех — и врагов, и друзей <…>. Прозрачность — это, прежде всего, ответственность друзей и подотчетность перед обществом».

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Фото:РБК

Власти Грузии пытаются принять законопроект об иноагентах, официально называемый законом «О прозрачности иностранного влияния», во второй раз. Год назад инициатива вызвала массовые протесты, документ отозвали, но повторное вынесение законопроекта в парламент снова привело к акциям протеста и столкновениям демонстрантов и полицейских.

Поправки предполагают, что неправительственные организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться по источникам финансирования и целям своих проектов; за нарушение закона вводится ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Власти Евросоюза и грузинская оппозиция критикуют законопроект и видят в нем попытку оказать давление на гражданское общество. В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии называют «российским законом». Кремль счел это сравнение необоснованным.

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Грузия Ираклий Кобахидзе
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