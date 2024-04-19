Тбилиси объяснил закон об иноагентах желанием «не повторить путь Украины»

Законопроект об иноагентах не позволит «украинизировать» Грузию, считает премьер Кобахидзе. Оппозиция и ЕС видят в инициативе попытку надавить на гражданское общество

Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Закон об иностранных агентах поможет сохранить суверенитет Грузии и обеспечит сближение с Евросоюзом, а не навредит этому процессу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, передает 1TV.

«Если мы не защитим суверенитет государства, с нами произойдет то же самое, что произошло с Украиной, и в таком случае мир и евроинтеграция останутся в прошлом. Соответственно, если этот закон чему-то и служит, так это задаче нашей евроинтеграции, без суверенитета нельзя войти в Европу», — сказал Кобахидзе.

Неправительственные организации, по его словам, стали «одним из главных источников радикализма и так называемой поляризации в политической жизни Грузии», и если бы они добились смены власти в 2020-2022 годах, «сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина». Он полагает, что принятие закона помешает попыткам «еще раз организовать революцию, украинизировать нас».

Комментируя аргументы противников законопроекта, указывающих, что настоящей целью законопроекта являются западные фонды и организации, Кобахидзе заверил: «Прозрачность в равной степени касается всех — и врагов, и друзей <…>. Прозрачность — это, прежде всего, ответственность друзей и подотчетность перед обществом».

Власти Грузии пытаются принять законопроект об иноагентах, официально называемый законом «О прозрачности иностранного влияния», во второй раз. Год назад инициатива вызвала массовые протесты, документ отозвали, но повторное вынесение законопроекта в парламент снова привело к акциям протеста и столкновениям демонстрантов и полицейских.

Поправки предполагают, что неправительственные организации и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа, должны зарегистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться по источникам финансирования и целям своих проектов; за нарушение закона вводится ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Власти Евросоюза и грузинская оппозиция критикуют законопроект и видят в нем попытку оказать давление на гражданское общество. В грузинских СМИ и оппозиции законопроект об иностранном влиянии называют «российским законом». Кремль счел это сравнение необоснованным.