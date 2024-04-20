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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 15

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье увеличилось до 15

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково выросло до 15 человек, сообщила региональная прокуратура.

Ранее было известно о 10 пострадавших.

«В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель», — говорится в публикации. Им оказывают необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Проверку контролирует Ногинская городская прокуратура.

Авария произошла вечером 20 апреля на 37-м км трассы М-7 «Волга» в Щелковском районе. Водитель маршрутки врезался в грузовик, который ехал перед ним. Как отметили в МВД, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции.

В ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково пострадали 10 человек
Общество
Фото:gumvd50 / Telegram

На проспекте Мира в Москве 17 апреля произошло несколько ДТП, повреждения получили восемь автомобилей. По данным столичного главка МВД, никто не пострадал.

Ранее, 9 апреля, на Лубянке машина Росгвардии столкнулась с такси, в результате чего выехала на тротуар и сбила женщину. Пострадавшей оказали необходимую помощь.

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Теги
Щелково Московская область ДТП пострадавшие
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