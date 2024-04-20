Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 15
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково выросло до 15 человек, сообщила региональная прокуратура.
Ранее было известно о 10 пострадавших.
«В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель», — говорится в публикации. Им оказывают необходимую помощь, добавили в ведомстве.
Проверку контролирует Ногинская городская прокуратура.
Авария произошла вечером 20 апреля на 37-м км трассы М-7 «Волга» в Щелковском районе. Водитель маршрутки врезался в грузовик, который ехал перед ним. Как отметили в МВД, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции.
На проспекте Мира в Москве 17 апреля произошло несколько ДТП, повреждения получили восемь автомобилей. По данным столичного главка МВД, никто не пострадал.
Ранее, 9 апреля, на Лубянке машина Росгвардии столкнулась с такси, в результате чего выехала на тротуар и сбила женщину. Пострадавшей оказали необходимую помощь.
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