В ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково пострадали 10 человек
В результате ДТП в подмосковном Щелково пострадали десять человек, сообщает областное управление МВД в телеграм-канале.
Авария произошла около 16:50 на 37-м км трассы М-7 «Волга» в Щелковском районе. Судя по кадрам, которыми поделились полицейские, водитель маршрутки врезался в грузовик, ехавший впереди. Причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции, отметили в МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия.
Утром 19 апреля в Башкирии произошла авария с поливальной машиной, которая совершала разворот. ВАЗ-2115 врезался в нее, в результате погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Водитель поливальной машины не пострадал.
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