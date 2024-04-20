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Общество ,  
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В ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково пострадали 10 человек

Фото: gumvd50 / Telegram
Фото: gumvd50 / Telegram

В результате ДТП в подмосковном Щелково пострадали десять человек, сообщает областное управление МВД в телеграм-канале.

Авария произошла около 16:50 на 37-м км трассы М-7 «Волга» в Щелковском районе. Судя по кадрам, которыми поделились полицейские, водитель маршрутки врезался в грузовик, ехавший впереди. Причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции, отметили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия.

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Утром 19 апреля в Башкирии произошла авария с поливальной машиной, которая совершала разворот. ВАЗ-2115 врезался в нее, в результате погибли пять человек, еще двоих госпитализировали. Водитель поливальной машины не пострадал.

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Теги
ДТП Щелково Подмосковье МВД
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