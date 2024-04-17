На проспекте Мира в Москве столкнулись восемь автомобилей

Фото: РБК

В Москве на проспекте Мира произошло несколько ДТП, повреждения получили восемь автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по Москве.

«По предварительным данным, на проспекте Мира, возле Крестовского путепровода в сторону центра произошло несколько ДТП с участием в общей сложности восьми транспортных средств», — рассказали в пресс-службе. В результате аварий никто не пострадал. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В декабре 2023 года на Новорижском шоссе в Подмосковье произошли две аварии, повреждения, по разным данным, получили от девяти до 15 автомобилей. Причиной аварии назвали скользкую дорогу и снегопад. В тот день видимость в Москве ухудшилась до 900 м: в Шереметьево — до 700 м, в Остафьево — до 500 м, во Внуково — до 400 м.