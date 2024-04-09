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На Лубянке автомобиль Росгвардии столкнулся с такси и сбил женщину

На Лубянке автомобиль Росгвардии при столкновении с такси сбил женщину
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Автомобиль Росгвардии столкнулся с такси в центре Москвы, в результате чего выехал на тротуар и наехал на женщину, сообщили РБК в пресс-службе центрального округа ведомства.

Как пояснил представитель Росгвардии, таксист не уступил дорогу автомобилю вневедомственной охраны, который ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Сотрудники ведомства оказали пострадавшей доврачебную помощь, ее доставили в медучреждение. Проводится служебная проверка.

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Фото:пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Телеграм-канал «112» пишет, что сбита была 50-летняя женщина. ДТП произошло на улице Большая Лубянка.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, виден сломанный дорожный знак. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи.

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Росгвардия Москва Лубянка ДТП новости Такси
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