В ЕС одобрили конфискацию «необъяснимого» преступного богатства

Согласно принятой в ЕС директиве, страны-члены смогут конфисковывать в рамках уголовных дел средства и имущество, если законность их получения не будет доказана или они не будут пропорциональны доходам владельца

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Евросоюз утвердил директиву, согласно которой государства-члены должны разрешить конфискацию «необъяснимого богатства», полученного преступным путем. Документ размещен в законодательной базе Евросовета и Совета ЕС.

«При определении того, следует ли конфисковать имущество, национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например, то, что стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица», — сказано в документе.

Директива — один из видов законодательства ЕС. В отличие от постановления, у нее нет прямого действия — она обязывает страны-члены внести коррективы в свои национальные законодательства.

Среди других факторов, которые могут говорить в пользу конфискации, названо отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией. При этом доказательство отдельных преступлений не может быть «предварительным условием для конфискации необъяснимого богатства», должно быть подтверждено, что такое имущество или средства были получены в результате преступлений.

В числе нарушений, при совершении которых может быть изучен вопрос конфискации, названы любые деяния, совершенные в преступной организации и способные «принести существенную экономическую выгоду».

«Настоящая директива не мешает государствам-членам ЕС принимать меры, позволяющие конфисковывать необъяснимое богатство в связи с другими преступлениями или обстоятельствами», — также сказано в документе. При этом она не применяется к разбирательствам в рамках гражданского права, директива касается только уголовных преступлений.

Ранее в Еврокомиссии, говоря о подготовке директивы, отмечали, что список преступлений, за которые будет грозить конфискация, войдут незаконный оборот оружия, мошенничество, незаконный оборот культурных ценностей, в том числе в обход санкций. Директива, отметили в ЕК, позволит исключить сохранение в руках преступников полученных незаконно средств и их инвестирование. Правоохранительные органы при этом получат полномочия по срочному отслеживанию и быстрому замораживанию подобных активов, чтобы не допустить их «исчезновения».