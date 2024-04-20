В Белгородской области беременная погибла при обстреле Новой Таволжанки
Беременная женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Бригада скорой помощи госпитализировала женщину, раненую осколком. «Врачи делали всё возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли», — уточнил Гладков.
Еще три человека пострадали. В больницу госпитализировали женщину с контузией и осколочным ранением бедер, у еще одного пострадавшего также контузия и ссадина на ноге, у третьего — ссадина коленного сустава. От госпитализации мужчины отказались.
12 частных домовладений и две легковые машины получили повреждения при обстреле. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
В ночь на 20 апреля Белгородская область подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны, российские средства ПВО за ночь уничтожили или перехватили 50 украинских дронов, из которых 26 сбили над Белгородской областью.
Утром в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, но спустя 15 минут сирены отменили.
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