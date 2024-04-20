В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале областной губернатор Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.
Спустя примерно 15 минут Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности. Губернатор не уточнил, были ли перехвачены какие-либо снаряды за время действия сирен.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий, атакам подвергается и Белгородская область.
Так, сирену ракетной опасности запускали в Белгороде и районе в ночь на 19 апреля: город и окрестности подверглись атаке с воздуха. Средства ПВО тогда сбили 25 воздушных целей на подлете к Белгороду, писал Гладков.
В результате атаки в Белгороде никто не пострадал, но повреждения получили три частных дома, корпус промышленного предприятия и четыре склада. Также были повреждены 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража.
В селе Таврово Белгородского района, по словам Гладкова, ущерб получили надворная постройка и забор на территории частного домовладения. Также был поврежден автомобиль.
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