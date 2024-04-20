Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Пороз

Дроны сбросили несколько взрывных устройств, в результате полностью сгорели жилой дом и сарай. Дроны также атаковали Калужскую и Брянскую области

Украинские дроны сбросили два взрывных устройства в селе Пороз в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате загорелся частный дом, погибли мужчина и женщина. Сын погибшей успел выбежать из дома.

Село находится в Грайворонском городском округе, которое граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

В результате нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один дом сильно поврежден, сообщил Гладков.

До этого беспилотник упал в селе Истобное Губкинского городского округа. Никто не пострадал, но повреждения получила веранда частного дома. Помимо того, Минобороны сообщало о трех сбитых дронах в Белгородской области.

Над Брянской областью поздно вечером 19 апреля сбили шесть беспилотников, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. Местное издание «Брянская губерния» сообщило о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи.

Еще один дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области, повреждения получила энергетическая инфраструктура. ЧП произошло в Малоярославецком районе.