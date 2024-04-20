 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

США ввели санкции против МЗКТ и трех китайских фирм

США ввели санкции против МЗКТ за передачу ракетных технологий Пакистану
Сюжет
Война санкций

США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и трех компаний из Китая, говорится в заявлении Госдепартамента. Вашингтон заподозрил предприятия в передаче Пакистану изделий, применяемых в рамках программы по разработке баллистических ракет.

Кроме МЗКТ под санкциями оказались компании:

  • Xi'an Longde Technology Development Company Limitedl;
  • Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd;
  • Granpect Co. Ltd.

Все три предприятия базируются в Китае.

G7 пообещала вводить санкции против России и тех, кто ей помогает
Политика
Главы МИД &laquo;Большой семерки&raquo;

Вашингтон полагает, что эти компании поставляли Исламабаду «изделия для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности». Они участвовали в деятельности или сделках, «которые материально способствовали или создавали риск материального содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки», утверждают в ведомстве.

Санкции вводятся с целью укрепить режим нераспространения оружия массового поражения, которому привержены США, отметили в Госдепартаменте.

Минский завод колесных тягачей специализируется на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, колесных шасси высокой проходимости и грузоподъемности, а также автомобилей других категорий.

По состоянию на июль 2019 года 84% продукции предприятия шло на экспорт. С декабря 2020 года завод также находится под санкциями Евросоюза.

В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Пакистану запрещено обладать им. Страна не подписала документ и в 1998 году провела свои первые ядерные испытания. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на январь 2023 года Пакистан имел 170 ядерных боеголовок на разных носителях.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
санкции США Пакистан баллистические ракеты Китай Белоруссия
Материалы по теме
G7 пообещала вводить санкции против России и тех, кто ей помогает
Политика
Кремль призвал не надеяться на осознание Западом бесполезности санкций
Политика
США и Британия ввели санкции против Ирана за нападение на Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Ъ» связал увольнение ректора Института русского языка с партнерами вуза Политика, 02:10
Над Тульской областью сбили дрон Политика, 02:08
КНДР испытала новую зенитную ракету Политика, 02:00
США ввели санкции против МЗКТ и трех китайских фирм Политика, 01:46
Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Пороз Политика, 01:39
Власти Украины сообщили о повреждениях в порту Южный под Одессой Политика, 01:31
МВД назвало причины задержания латвийского рэпера Платины в Томске Общество, 01:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Украинские военные назвали два тяжелых для ВСУ места боев Политика, 01:05
Дрон взорвался возле электроподстанции в Калужской области Политика, 00:52
Дрон атаковал село Истобное в Белгородской области Политика, 00:36
Белый дом выразил готовность немедленно возобновить поставки оружия Киеву Политика, 00:26
Американца осудили за помощь в обходе санкций против украинского олигарха Общество, 00:08
ПВО уничтожила пять беспилотников над Курской областью Политика, 00:06
Русское звено и «волшебный сезон». Как россияне переписали историю НХЛ Спорт, 00:00