США ввели санкции против МЗКТ и трех китайских фирм
США ввели санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и трех компаний из Китая, говорится в заявлении Госдепартамента. Вашингтон заподозрил предприятия в передаче Пакистану изделий, применяемых в рамках программы по разработке баллистических ракет.
Кроме МЗКТ под санкциями оказались компании:
- Xi'an Longde Technology Development Company Limitedl;
- Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd;
- Granpect Co. Ltd.
Все три предприятия базируются в Китае.
Вашингтон полагает, что эти компании поставляли Исламабаду «изделия для программы Пакистана по разработке баллистических ракет, включая программу по созданию ракет большой дальности». Они участвовали в деятельности или сделках, «которые материально способствовали или создавали риск материального содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки», утверждают в ведомстве.
Санкции вводятся с целью укрепить режим нераспространения оружия массового поражения, которому привержены США, отметили в Госдепартаменте.
Минский завод колесных тягачей специализируется на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, колесных шасси высокой проходимости и грузоподъемности, а также автомобилей других категорий.
По состоянию на июль 2019 года 84% продукции предприятия шло на экспорт. С декабря 2020 года завод также находится под санкциями Евросоюза.
В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Пакистану запрещено обладать им. Страна не подписала документ и в 1998 году провела свои первые ядерные испытания. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на январь 2023 года Пакистан имел 170 ядерных боеголовок на разных носителях.
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