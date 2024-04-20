Дрон атаковал село Истобное в Белгородской области
Беспилотник атаковал село Истобное в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, дрон упал, но не сдетонировал. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получила летняя веранда частного дома.
Село Истобное расположено в 60 км к северо-востоку от Белгорода и в 74 км от границы с Харьковской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках беспилотников. Так, вечером 19 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над Белгородской областью: его сбили около 18:50 мск. Позднее над регионом сбили еще три беспилотника.
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