Дрон атаковал село Истобное в Белгородской области

Беспилотник атаковал село Истобное в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, дрон упал, но не сдетонировал. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получила летняя веранда частного дома.

Село Истобное расположено в 60 км к северо-востоку от Белгорода и в 74 км от границы с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и атаках беспилотников. Так, вечером 19 апреля Минобороны отчиталось об уничтожении дрона над Белгородской областью: его сбили около 18:50 мск. Позднее над регионом сбили еще три беспилотника.