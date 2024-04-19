Минобороны: над Белгородской областью сбили три украинских дрона

Над Белгородской областью сбили три дрона

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Перехвачены дроны самолетного типа. Их уничтожили между 21:00 и 22:00 мск.

Около 21:00 в Белгороде объявили опасность атаки дронов.

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории. Так, вечером 19 апреля военное ведомство отчиталось об уничтожении еще одного дрона над Белгородской областью: его сбили около 18:50 мск.