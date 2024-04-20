ПВО уничтожила пять беспилотников над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Об уничтожении первых двух дронов он написал около 23:50 мск. Третий, согласно сообщению губернатора, сбили примерно в 23:56 мск, четвертый — ближе к полуночи.

Позднее, в 00:27 мск, Старовойт сообщил о перехвате пятого дрона.

Ранее, около 21:30 мск, Старовойт предупредил местных жителей об угрозе атаки дронов, в регионе объявили режим опасности. Спустя два часа, около 23:30 мск, он написал, что в области работают средства ПВО, и попросил людей сохранять спокойствие.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории после начала военной операции. Так, вечером 19 апреля пять дронов уничтожили над Выгоничским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате никто не пострадал, но при падении сбитого дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры, написал губернатор. Перебоев в снабжении потребителей электроэнергией не было, уточнил он.