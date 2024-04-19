Минобороны сообщило о перехвате дрона ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Уничтожен аппарат самолетного типа. Его сбили около 18:50.
С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Там периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Ночью 19 апреля средства ПВО сбили 25 воздушных целей над Белгородом и районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения в трех частных домах — там выбиты окна и повреждены фасады.
Также выявлены повреждения в корпусе промышленного предприятия, в четырех складских помещениях, на одном из них произошел пожар. Кроме того, были повреждены 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража.
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