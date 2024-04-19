В Курской области сработала система ПВО

В Курской области работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Он попросил жителей области сохранять спокойствие.

Ранее тем же вечером в регионе и Воронежской области объявили опасность атаки дронов. Затем об угрозе было объявлено и в соседней Липецкой области.

Минобороны и власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине.

Так, в ночь на 19 апреля над Белгородом и Белгородским районом сбили 25 воздушных целей. Повреждения в результате атаки получили три частных дома, корпус промышленного предприятия, четыре складских помещения, 11 автомобилей и гараж. Никто из местных жителей не пострадал.