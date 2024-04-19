В Курской области сработала система ПВО
В Курской области работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Он попросил жителей области сохранять спокойствие.
Ранее тем же вечером в регионе и Воронежской области объявили опасность атаки дронов. Затем об угрозе было объявлено и в соседней Липецкой области.
Минобороны и власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников после начала военной операции на Украине.
Так, в ночь на 19 апреля над Белгородом и Белгородским районом сбили 25 воздушных целей. Повреждения в результате атаки получили три частных дома, корпус промышленного предприятия, четыре складских помещения, 11 автомобилей и гараж. Никто из местных жителей не пострадал.
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