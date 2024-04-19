ПВО сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 25 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения в жилых домах. «В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады», — написал Гладков.
По его словам, еще выявлены повреждения в корпусе промышленного предприятия, в четырех складских помещениях, на одном из которых произошел пожар. Также были повреждены 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, добавил глава Белгородской области.
«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль», — отметил Гладков.
Материал дополняется
⠀
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники