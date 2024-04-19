ПВО сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков сообщил о 25 сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 25 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения в жилых домах. «В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в 3 частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады», — написал Гладков.

По его словам, еще выявлены повреждения в корпусе промышленного предприятия, в четырех складских помещениях, на одном из которых произошел пожар. Также были повреждены 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража, добавил глава Белгородской области.

«В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль», — отметил Гладков.

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