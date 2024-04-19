В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников

Фото: Минобороны РФ

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул он.

В Курской области также объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале. Он призвал местных жителей сохранять бдительность. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили и в Белгороде.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

18 апреля при падении украинского беспилотника в Воронеже пострадала женщина 1956 года рождения. Повреждения получила небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, и два частных домовладения.

В тот же день в Курской области под обстрел ВСУ попали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. Атакам подверглись одно предприятие и объект энергоснабжения. Никто не пострадал.