В Липецкой области объявили об угрозе атаки дронов

В Липецкой области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области!», — написал он.

Артамонов призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, губернатор попросил зайти в ближайшее здание, паркинг, или спуститься в подземный переход.

Об опасности Артамонов предупредил около 23:00 мск.

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотниками их территории. На этом фоне местная администрация предупреждает жителей об опасности.

Так, вечером 19 апреля опасность атаки дронов объявили в Воронежской и Курской областях. Оба региона граничат в Липецкой областью с юга.