В Липецкой области объявили об угрозе атаки дронов
В Липецкой области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области!», — написал он.
Артамонов призвал жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, губернатор попросил зайти в ближайшее здание, паркинг, или спуститься в подземный переход.
Об опасности Артамонов предупредил около 23:00 мск.
Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотниками их территории. На этом фоне местная администрация предупреждает жителей об опасности.
Так, вечером 19 апреля опасность атаки дронов объявили в Воронежской и Курской областях. Оба региона граничат в Липецкой областью с юга.
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