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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона

Гусев: при падении подавленного дрона ВСУ женщина получила ранения
Сюжет
Военная операция на Украине

По уточненным данным, после подавления украинского беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Воронежем пострадала женщина 1956 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, женщина находится под наблюдением врачей. «Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения», — уточнил Гусев.

В Воронеже украинский дрон повредил промышленное здание
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Вечером 17 апреля средства ПВО и РЭБ подавили в Воронеже украинский дрон. После его падения повреждения получило промышленное здание. В 21:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской.

Как уточнили в ведомстве, в помещении загорелись пиломатериалы и станки. На месте происшествия работают три расчета пожарной охраны. Около 22:00 пожарные ликвидировали возгорание на площади около 200 кв. м.

После пожара в Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников.

В ночь на 17 апреля около 3:00 в Воронежской области также объявили опасность атаки дронов, Гусев рассказал, что средства противовоздушной обороны были «наготове».

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Теги
Воронежская область Воронеж Александр Гусев беспилотники Украина
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