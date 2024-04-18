В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона
По уточненным данным, после подавления украинского беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Воронежем пострадала женщина 1956 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, женщина находится под наблюдением врачей. «Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения», — уточнил Гусев.
Вечером 17 апреля средства ПВО и РЭБ подавили в Воронеже украинский дрон. После его падения повреждения получило промышленное здание. В 21:15 в МЧС поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улицы Новосибирской.
Как уточнили в ведомстве, в помещении загорелись пиломатериалы и станки. На месте происшествия работают три расчета пожарной охраны. Около 22:00 пожарные ликвидировали возгорание на площади около 200 кв. м.
После пожара в Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников.
В ночь на 17 апреля около 3:00 в Воронежской области также объявили опасность атаки дронов, Гусев рассказал, что средства противовоздушной обороны были «наготове».
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