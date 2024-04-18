 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли объект энергоснабжения в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Курской области под обстрел ВСУ попали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Оба населенных пункта находятся в Глушковском районе. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

В Тёткино зафиксированы прилеты по одному из предприятий. В Попово-Лежачах под обстрел попал объект энергоснабжения. О повреждениях Старовойт не сообщил.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине Курская область и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

16 апреля ВСУ также обстреляли Тёткино, в результате ранения получила местная жительница. Кроме того, были повреждены несколько домов и два магазина.

Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ энергоснабжение
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Материалы по теме
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
В Курской области жительница Теткино получила ранения при обстреле
Политика
В Курской области объявили угрозу атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:29
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39