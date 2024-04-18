Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области

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В Курской области под обстрел ВСУ попали поселок Тёткино и село Попово-Лежачи, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Оба населенных пункта находятся в Глушковском районе. По словам губернатора, при обстреле никто не пострадал.

В Тёткино зафиксированы прилеты по одному из предприятий. В Попово-Лежачах под обстрел попал объект энергоснабжения. О повреждениях Старовойт не сообщил.

С начала российской военной операции на Украине Курская область и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

16 апреля ВСУ также обстреляли Тёткино, в результате ранения получила местная жительница. Кроме того, были повреждены несколько домов и два магазина.