В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении мэрии.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Там периодически объявляют ракетную опасность и опасность атаки беспилотников.

Около 18:50 мск средства ПВО сбили над Белгородской областью один украинский беспилотник самолетного типа, отчиталось Минобороны. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ночью над Белгородом и районом сбили 25 воздушных целей. В результате атаки были повреждены три частных дома, корпус промышленного предприятия, четыре склада, 11 автомобилей и гараж. Никто из местных жителей не пострадал.