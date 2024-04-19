Все московские парки закрыли из-за ветра с порывами до 20 м/с

В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Все московские парки закрыли из-за непогоды, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Об их открытии сообщат дополнительно.

На Центральную Россию обрушился балканский вихрь «Гори». В Москве и области до 21:00 19 апреля действует желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 20 м/с.

Непогода в столице продолжается второй день. Накануне, 18 апреля, в МЧС предупредили, что порывы ветра усилятся до 12 м/с. Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт.

В предыдущий раз все парки в Москве временно закрывали 3 апреля. Тогда МЧС предупредило о ветре с порывами до 21 м/с. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды пострадали 17 человек, двое погибли.