 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре

Все московские парки закрыли из-за ветра с порывами до 20 м/с
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Все московские парки закрыли из-за непогоды, сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Об их открытии сообщат дополнительно.

На Центральную Россию обрушился балканский вихрь «Гори». В Москве и области до 21:00 19 апреля действует желтый уровень опасности из-за ветра с порывами до 20 м/с.

Непогода в столице продолжается второй день. Накануне, 18 апреля, в МЧС предупредили, что порывы ветра усилятся до 12 м/с. Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт.

«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на центр России шторма
Общество
Фото:roscosmos_gk / Telegram

В предыдущий раз все парки в Москве временно закрывали 3 апреля. Тогда МЧС предупредило о ветре с порывами до 21 м/с. Мэр Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды пострадали 17 человек, двое погибли.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва парки Москвы непогода штормовой ветер
Материалы по теме
Два человека погибли из-за непогоды в Москве
Общество
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Общество
«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на центр России шторма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля Инвестиции, 15:58
«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта Общество, 15:48
ФСБ сообщила о распространявшем вредное ПО в Telegram москвиче Технологии и медиа, 15:43
СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова Политика, 15:35
Российский фигурист Коляда будет работать тренером в Китае Спорт, 15:31
В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв Политика, 15:31
Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города Политика, 15:28
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Почти половина россиян планируют снимать жилье посуточно во время отпуска Недвижимость, 15:27
Россияне вдвое сократили интерес к жилью в Турции, но сохранили лидерство Недвижимость, 15:23
Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере Спорт, 15:21
В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре Общество, 15:01
Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине Политика, 14:59
Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали Финансы, 14:58
Трейдеры криптовалют потеряли $270 млн на ликвидациях перед халвингом Крипто, 14:58