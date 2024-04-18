Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за ветра с дождем
Москвичам следует пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой — в городе ожидаются дождь и сильный ветер, сообщил департамент транспорта в телеграм-канале. По данным МЧС, днем 18 марта порывы ветра усилятся до 12 м/с.
Дептранс призвал водителей не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. К вечеру в Москве ожидаются пробки в 6–7 баллов, предупредили в ведомстве.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ливнях и похолодании на неделе 15–21 апреля. По его данным, за четыре дня в Москве выпадет месячная норма осадков — до 37–38 мм. Он также сообщил, что в пятницу, 19 апреля, вместе с дождем может пойти мокрый снег.
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