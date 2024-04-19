«Роскосмос» показал фотографию обрушившегося на центр России шторма

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На Центральную Россию обрушился балканский вихрь «Гори». Госкорпорация «Роскосмос» показала его снимок со спутника.

Ранее о девятибалльном шторме предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, стихия «подутихнет» только к середине ночи субботы, 20 апреля.

Столичное управление МЧС сообщило, что с 19 по 20 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/с. В городе закрыли все парки, а также летние веранды.

В центре погоды «Фобос» предупредили, что балканский циклон принесет в Санкт-Петербург и Великий Новгород «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см.