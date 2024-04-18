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Наводнения в России ,  
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В Курганской области проплывающий дом чуть не снес подвесной мост

Сюжет
Наводнения в России
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

В Курганской области, уплывший дом в районе Вороновки проплыл под подвесным мостом.

«Под подвесным мостом в районе Вороновки вечером проплывало деревянное строение, унесенное потоком воды в результате половодья. Конструкция моста повреждений не получила. Затор очищен», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора Курганской области.

Дом чуть не снес мост, видно на опубликованных телеграм-каналом Shot кадрах. На видео дом подплывает к мосту, упирается в него. А потом уходит под воду и проходит под сооружением и всплывает ниже по течению.

Уровень реки Тобол в Курганской области достиг 970 см
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Власти Курганской области вывезли более 13,5 тыс. человек с территорий региона, уже затронутых паводком, и из зон с риском подтопления. По данным на 18 апреля на 12:00 уровень реки Тобол в районе Кургана составил 972 см., уровень воды продолжает расти. Подтоплены 2090 жилых домов и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов, а также 8 участков автодорог.

Несколько российских регионов в начале апреля столкнулись с паводком. Наиболее сложная обстановка — в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город. В Оренбургской области с начала паводка эвакуированы более 16 500 человек. В Орске за сутки освободилось от воды 370 жилых домов и дворов. Остаются подтопленными 2438 домов и дворов.

Эвакуированы 2557 человек, из них 801 ребенок, об этом сообщает МЧС России. В Оренбурге эвакуированы 1907 человек, в том числе 348 детей, всего с начала паводка — почти 14 000 жителей.

В Тюменской области МЧС России продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы, организованы лодочные переправы. Эвакуированы более 1500 человек. В пунктах временного размещения находятся 137 человек, из них 48 детей.

Для ликвидации последствий наводнения в регионах правительство по поручению президента создало специальную комиссию. Ее возглавил министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков.

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