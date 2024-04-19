Шойгу посетил выпускающий танки омский завод
Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.
По его словам, завод выполняет гособоронзаказ, а также полученные ранее поручения. Так, началось производство новых тяжелых огнеметных систем, а танки дооснастили защитой от беспилотников и системой защиты прицельных комплексов. В предыдущий раз на предприятие в Омской области Шойгу приезжал в июне 2023 года.
Во время визита министр также поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в зону специальной военной операции. Кроме того, он посетил Омский автобронетанковый инженерный институт, где курсанты учатся ремонтировать и обслуживать военную автомобильную технику, а также применять беспилотники.
Глава Минобороны регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях. В частности, в начале марта он посетил предприятие «Алмаз» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники