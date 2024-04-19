 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу посетил выпускающий танки омский завод

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу посетил выпускающий танки омский завод
Video

Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие оборонно-промышленного комплекса в Омской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.

По его словам, завод выполняет гособоронзаказ, а также полученные ранее поручения. Так, началось производство новых тяжелых огнеметных систем, а танки дооснастили защитой от беспилотников и системой защиты прицельных комплексов. В предыдущий раз на предприятие в Омской области Шойгу приезжал в июне 2023 года.

Во время визита министр также поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в зону специальной военной операции. Кроме того, он посетил Омский автобронетанковый инженерный институт, где курсанты учатся ремонтировать и обслуживать военную автомобильную технику, а также применять беспилотники.

Шойгу фразой «быстрее надо делать» оценил выполнение гособоронзаказа
Политика

Глава Минобороны регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях. В частности, в начале марта он посетил предприятие «Алмаз» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Минобороны Сергей Шойгу Омская область
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу опробовал новую легкую бронированную машину
Политика
Шойгу показали боевых роботов
Политика
Шойгу назвал министру обороны Франции условия для переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского Политика, 09:48
Как руководитель, сам того не замечая, превращается в исполнителя Pro, 09:39
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли Спорт, 09:36
Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье за год Недвижимость, 09:36
В Крыму вслед за другими регионами отменили парад на День Победы Общество, 09:34
В квартире подозреваемого в убийстве байкера в Москве нашли более ₽72 млн Общество, 09:31
«Русал» оценил риски в планах США ввести пошлины на китайский алюминий Бизнес, 09:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Зачем Saudi Aramco, Exxon Mobil и Chevron инвестируют в пластик Pro, 09:23
Ракова сообщила о 200 новых партнерах-работодателях колледжей Москвы Город, 09:20
Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил исторический максимум в 10 м Общество, 09:18
Генштаб ВСУ уволил спикера сил обороны Юга после критики журналистов Общество, 09:16
НХЛ одобрила переезд одного их худших клубов лиги в новый город Спорт, 09:08
МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO Инвестиции, 09:05
Россия стала поставлять больше товаров в Африку, чем в обе Америки Экономика, 09:00