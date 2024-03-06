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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии «Алмаз» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральный директор «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу, что в 2023 году предприятие в полном объеме выполнило задание по производству автономных средств целеуказания «Енисей» для зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Валдай».

Гендиректор «Алмаза» Геннадий Бендерский также отчитался, что на предприятии созданы новые средства борьбы с беспилотниками. По его словам, они пока проходят заводские испытания. Кроме того, Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Также министр обороны проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на «Московском машиностроительном заводе «Авангард». Гендиректор завода Денис Попков доложил Шойгу об открытии филиала завода и начале строительства четырех новых цехов.

Глава Минобороны России регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях. Так, в середине февраля Шойгу посетил «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области. Ему показали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

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Минобороны Сергей Шойгу Алмаз-Антей гособоронзаказ
КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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