Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии «Алмаз» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Генеральный директор «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу, что в 2023 году предприятие в полном объеме выполнило задание по производству автономных средств целеуказания «Енисей» для зенитного ракетного комплекса С-400, а также радиолокационных комплексов обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Валдай».

Гендиректор «Алмаза» Геннадий Бендерский также отчитался, что на предприятии созданы новые средства борьбы с беспилотниками. По его словам, они пока проходят заводские испытания. Кроме того, Шойгу представили мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей и новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Также министр обороны проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на «Московском машиностроительном заводе «Авангард». Гендиректор завода Денис Попков доложил Шойгу об открытии филиала завода и начале строительства четырех новых цехов.

Глава Минобороны России регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на российских предприятиях. Так, в середине февраля Шойгу посетил «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области. Ему показали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».