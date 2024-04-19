Российские военные уничтожили воздушную цель у Севастополя

Развожаев: ПВО уничтожили воздушную цель на большом расстоянии от Севастополя

Средства ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией Черного моря на большом расстоянии от Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев.

Со ссылкой на спасательную службу он уточнил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не получили повреждений.

14 апреля Минобороны России отчиталось, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

До этого, 9 апреля, в Севастополе сработала «система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Губернатор Развожаев сообщил, что «в городе все спокойно», никакие объекты инфраструктуры не пострадали.