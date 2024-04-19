Российские военные уничтожили воздушную цель у Севастополя
Средства ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией Черного моря на большом расстоянии от Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев.
Со ссылкой на спасательную службу он уточнил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не получили повреждений.
14 апреля Минобороны России отчиталось, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.
До этого, 9 апреля, в Севастополе сработала «система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Губернатор Развожаев сообщил, что «в городе все спокойно», никакие объекты инфраструктуры не пострадали.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники