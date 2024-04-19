 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные уничтожили воздушную цель у Севастополя

Развожаев: ПВО уничтожили воздушную цель на большом расстоянии от Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили воздушную цель над акваторией Черного моря на большом расстоянии от Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев.

Со ссылкой на спасательную службу он уточнил, что никакие объекты инфраструктуры в городе не получили повреждений.

Зеленский сообщил о причастности Украины к атаке на аэродром в Крыму
Политика
Владимир Зеленский

14 апреля Минобороны России отчиталось, что силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

До этого, 9 апреля, в Севастополе сработала «система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели». Губернатор Развожаев сообщил, что «в городе все спокойно», никакие объекты инфраструктуры не пострадали.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Севастополь Черное море Михаил Развожаев ПВО
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
В Крыму провели операцию против группировки «Белая масть»
Политика
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп
Политика
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Главу приморского города обвинили в смерти женщины из-за сломанного судна Общество, 06:34
ЦРУ предупредило о риске поражения Украины к концу 2024 года Политика, 06:15
Российские военные уничтожили воздушную цель у Севастополя Политика, 05:55
Авиабилеты в экономклассе за год подорожали на 25% Общество, 05:39
Шмыгаль назвал сроки получения оружия после одобрения пакета помощи США Политика, 04:57
Израиль нанес удар по Ирану Политика, 04:52
Арабские дипломаты покинули Совбез ООН во время выступления Израиля Политика, 04:46
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Пьяный житель ЕАО ранил полицейских огнем из ружья Общество, 04:25
ФБР увидела риск «сокрушительного удара» от хакеров «Вольт Тайфун» Политика, 03:57
Вильфанд спрогнозировал снежинки и мокрый снег в Подмосковье Город, 03:52
«Москвич» оценил риск банкротства из-за иска гонконгской компании о долге Бизнес, 03:39
«Башнефть» установила ограждения от дронов на нефтезаводах Бизнес, 03:33
Россияне разделились в вопросе представления партиями их интересов Политика, 02:58
В Павлограде прогремели взрывы Политика, 02:50