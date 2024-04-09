Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звуки взрывов срабатыванием «системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели».

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Губернатор отметил, что «в городе все спокойно», никакие объекты инфраструктуры не пострадали.

Ранее телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что взрывы были слышны в Нахимовском районе Севастополя и акватории.

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