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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму

ФСБ: задержан крымчанин, готовивший теракт по заданию украинской разведки
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Военная операция на Украине
Целью диверсии было нарушение военных перевозок. В тайнике мужчины обнаружили взрывчатку иностранного производства и самодельное взрывное устройство
Фото: AlphaSpecnaz / Twitter.com / Global Look Press
Фото: AlphaSpecnaz / Twitter.com / Global Look Press

ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта, сообщает ее Центр общественных связей.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Севастополя, 1978 года рождения, который по заданию военной разведки Украины осуществлял сбор сведений о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России, а также подготовку теракта на объекте железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Целью теракта было нарушение военных перевозок, утверждают в ФСБ. В оборудованном мужчиной тайнике нашли пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали

9 августа сотрудники ФСБ задержали в Крыму диверсанта, который подорвал газопровод также по заданию украинских спецслужб. Мужчину арестовали. Он признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины для подготовки диверсии.

9 июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что местные власти намерены инициировать вопрос о привлечении президента Украины Владимира Зеленского к ответственности из-за организованных на полуострове терактов и диверсий.

С началом военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам и подрывам на дорогах, в частности на Крымском мосту в начале прошлого октября.

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Теги
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ФСБ Крым диверсия железная дорога
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