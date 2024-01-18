Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам заключения за приготовление к диверсии

Верховный Суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Подсудимый сотрудничал с Главным управлением разведки Украины, по поручению работников которого осуществлял фотосъемку одного из объектов жизнеобеспечения населения для осуществления его подрыва», — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина предпринял попытку взять в сообщники знакомого, однако тот отказался. После этого подсудимый, «действуя по указанию сотрудников управления разведки Украины», забрал из тайника самодельное взрывное устройство и держал его у себя квартире.

Первые два года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 400 тыс. руб.

В конце декабря 2023 года суд приговорил жителя Сахалина к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке диверсии.

Следствие установило, что мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины и собирался устроить диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

В его доме обнаружили инструкцию по изготовлению взрывчатки, а на устройствах — переписку с координатором.