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Глава Коми отчитал полицейского за замечание из-за неправильной парковки

Глава Коми Владимир Уйба объяснил нарушение правил парковки проведением совещания
Глава Коми Владимир Уйба на замечание о неправильной парковке ответил сотруднику ГИБДД, что «оцепил территорию под себя», поскольку проводит совещание. Он сказал, что граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо»
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Глава Республики Коми Владимир Уйба в ответ на замечание полицейского, приехавшего из-за жалоб на перекрытую парковку в Сыктывкаре, заявил, что «граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо», пишет «КомиОнлайн» со ссылкой на распространившееся в Сети 26 апреля видео. Кадры опубликовал также телеграм-канал «Сыктывкар № 1».

Отмечается, что точная дата съемки неизвестна. На кадрах, снятых, предположительно, скрытой камерой сотрудника ГИБДД, записан разговор Уйбы и полицейского. Последний представился лейтенантом и попросил убрать автомобили, поскольку на данном участке машины оставлять нельзя.

«Глава проводит совещание. Временно я территорию оцепил под себя. Вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать — территория оцеплена под совещание главы республики — гаранта Конституции», — заявил в ответ Уйба.

Сотрудник ГИБДД объяснил, что такой задачи им не поступало. Глава республики спросил, нужно ли ему отдать соответствующий приказ, и потребовал «встать и стоять», пока он не уедет. Полицейский сказал, что доложит в дежурную часть.

В республиканском управлении МВД в неофициальном разговоре с «Коммерсантом» заявили о начатой проверке «на предмет выяснения обстоятельств, при которых видео, предназначенное для служебного пользования, оказалось размещено в интернете».

В мае 2021 года Уйба на встрече с жителями села Мутный Материк, которые заявили, что собираются обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, сказал им, что для них он и есть Путин. 

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«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?» На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!»

В Кремле заявили, что эти слова стоит характеризовать как желание региональных властей действовать на местах без оглядки на федеральный центр. «Очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Уйба Коми Сыктывкар
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