В полтавском военкомате сообщили о розыске 30 тыс. уклонистов

Еще 36 тыс. военнообязанных полиция ищет в Ивано-Франковской области, сообщил заместитель начальника местного ТЦК (аналог военкомата) Роман Боднар

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В Полтавской области Украины полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации, сообщил представитель регионального территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Роман Истомин, его слова приводит «Страна.ua».

«Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший Административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК», — пояснил Истомин.

На прошлой неделе представитель полтавского военкомата отмечал, что из-сообщений «ТЦК — коррупционеры», «ТЦК похищают людей», «ТЦК бьют людей на улицах или в помещениях ТЦК», «ТЦК отправляют людей сразу на фронт» провоцируется недоверие к военнослужащим и военкоматам, что приводит к конфликтам при проверке документов. «Конфликтные ситуации являются проявлением того, что одна часть общества идет против другой. Происходит раскол общества», — говорил он.

В марте Истомин в интервью изданию «Телеграф» также сообщал, что полтавские военкомы начали использовать нагрудные камеры, «чтобы в случае конфликта он был зафиксирован с обеих сторон и на этом было меньше манипуляций».

Накануне заместитель начальника ТЦК Ивано-Франковской области Роман Боднар в интервью изданию «Западный курьер» заявил, что в регионе за неявку в военкомат разыскивают 36 тыс. военнообязанных, его слова приводит NV.

На прошлой неделе командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинцы «дошли до травли» ТЦК, большинство из которых укомплектовано военными, потерявшими здоровье в ходе боев и признанными непригодными, и «поддержки уклонения от призыва». «Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть «людоловами?» — спросил генерал. Он отметил, что в сообщениях о «неправомерных действиях» работников военкоматов, в том числе видео «упаковки в бус», «упускается самый главный момент» — уклонение мужчин от «своей конституционной обязанности — защиты Украины».

В феврале Верховная рада приняла в первом чтении новую редакцию законопроекта о мобилизации. В ней, в частности, идет речь об электронных повестках, о снижении призывного возраста до 25 лет, об установлении сроков для демобилизации в 36 месяцев, ограничениях для уклонистов.