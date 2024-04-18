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Учитель в Петербурге случайно повредил позвоночник школьнику

Повредивший позвоночник школьнику учитель предстанет перед судом в Петербурге
Алексей Григорик
Алексей Григорик (Фото: wh1te1992 / VK)

Ученик лицея в Санкт-Петербурге получил травму грудного отдела позвоночника, когда натолкнулся на руку учителя информатики Алексея Григорика. Ему сделали выговор, а уголовное дело в отношении него скоро будет передано в суд, рассказал РБК начальник отдела образования администрации Калининского района Андрей Протасов.

По его словам, инцидент произошел осенью прошлого года, когда шестиклассник, не реагируя на замечания, бегал по коридорам школы и мог столкнуться с другими детьми. Преподаватель пытался остановить мальчика, «преградив путь рукой».

Ребенка затем отправили к школьному врачу. «В медкабинете его осмотрел фельдшер, при осмотре отечности и покраснений на теле не отмечалось. Мальчик пожаловался на боль в спине, ему оказали первую помощь (был дан холод). Визуально определить травму позвоночника не представлялось возможным», — рассказал Протасов. Уже после осмотра в травмпункте у школьника диагностировали закрытый компрессионный перелом в грудном отделе.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Протасов заверил, что злого умысла у учителя не было. «Никто не мог предположить, что ребенок не остановится, налетит на руку и упадет с последствиями для здоровья», — пояснил руководитель отдела.

«Хочу заметить, что я не был его учителем и до столкновения не был с ним лично знаком. Я девять лет преподаю в школе и не испытываю скрытой агрессии к детям», — заявил сам Григорик в видеозаявлении, опубликованном телеграм-каналом Shot.

Комиссия отдела образования администрации Калининского района провела служебное расследование, Григорику сделали выговор. Этот случай также изучала районная прокуратура, добавил начальник отдела.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

В январе 2024 года в отношении учителя было возбуждено уголовное дело. «Скоро дело будет рассматривать суд, который все расставит на свои места», — добавил Протасов.

В пресс-службе МВД Санкт-Петербурга рекомендовали обратиться в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием к отцу мальчика — адвокату Бахриддину Сафарову и направил запрос в лицей № 470 Санкт-Петербурга.

В начале апреля 2024 года мировой суд в Санкт-Петербурге арестовал на десять суток учительницу начальных классов школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Классный руководитель Татьяна Жихарева ударила ребенка в апреле 2023 года. Дело зарегистрировали в феврале следующего года, женщине вменили ст. 6.1.1 КоАП («Побои»). Жихарева не признала вину и сообщила, что не била школьника.

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