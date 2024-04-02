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В Петербурге арестовали ударившую ребенка учительницу коррекционной школы

В Петербурге арестовали учительницу, ударившую ученика в коррекционной школе
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мировой суд в Санкт-Петербурге арестовал на десять суток учительницу начальных классов школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным инстанции, классный руководитель Татьяна Жихарева ударила ребенка в апреле 2023 года. Дело зарегистрировали в феврале следующего года, женщине вменили ст. 6.1.1 КоАП — побои.

Жихарева не признала вину и сообщила, что не била школьника. Учительницу приговорили к десяти суткам ареста из 15 возможных. «Уголовное дело в отношении Жихаревой на рассмотрении», — говорится в публикации.

Василеостровский районный суд рассматривает иски к школе и Жихаревой (проходит третьей стороной) о возмещении морального вреда, добавили в пресс-службе.

Истцы заявили, что учительница применяла физическое насилие, унижала и оскорбляла школьников и высказывалась об их внешнем виде, а также особенностях их психического и физического развития.

СК начал проверку после сообщений об избиении школьника учителем
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Фото:Олег Яковлев / РБК

В середине января 2024 года воронежское управление СК начало проверку данных о том, что школьный учитель систематически избивает учеников во время уроков.

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Поводом для разбирательства стало видео, на котором учитель физкультуры вмешался в драку учеников. Одного из мальчиков он ударил ладонью по лицу и толкнул, тот упал. Педагога отстранили от работы.

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Теги
Санкт-Петербург учительница побои административное дело коррекционная школа
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