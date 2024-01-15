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Общество ,  
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СК начал проверку после сообщений об избиении школьника учителем

СК: в Воронежской области проверят сообщения об учителе, ударившем ученика
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Воронежской области проверят информацию о том, что школьный учитель систематически избивает учеников во время уроков, сообщает управление Следственного комитета по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по размещенной в соцмедиа информации о том, что учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках», — говорится в публикации.

В воронежской администрации ТАСС сообщили, что инцидент произошел в поселке Отрадное. Учителя отстранили от работы на время проверки.

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Ранее «Вести Воронеж» опубликовал видео, на котором учитель физкультуры вмешивается в драку учеников. Одного из мальчиков он ударил ладонью по лицу и толкнул, тот упал. По словам родителей, подобный инцидент с участием педагога происходит не впервые.

Теги
Воронежская область следователи проверка учитель
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