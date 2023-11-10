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Прокуратура проверит школу под Дмитровом после драки учителя с родителем

Прокуратура начала проверку после драки учителя и матери ученицы в Подмосковье
Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о драке между учителем и матерью ученицы в одной из подмосковных школ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Драка произошла 9 ноября в школе поселка Деденево — Деденевской средней общеобразовательной школе имени Н.К. Крупской, говорится в сообщении. По информации ведомства, подрались мать ученицы шестого класса и учитель математики. В ходе конфликта они нанесли друг другу телесные повреждения.

Доследственную проверку также проводит полиция, добавили в подмосковной прокуратуре.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на источник, незадолго до драки между 52-летней учительницей иностранных языков и математики и одной из школьниц возник конфликт. Учительница вызвала в школу мать девочки, утверждая, что ребенок ей нагрубил. Однако, со слов источника, педагог и сама оскорбила школьницу.

Мать девочки пришла в школу и потребовала вызвать директора, а также пригласить одноклассников дочери, чтобы они присутствовали при разговоре, продолжил собеседник «Известий». Педагог, по его словам, потребовала от женщины покинуть класс, и начался конфликт.

Кроме учительницы и матери девочки в драке также участвовала старшая сестра школьницы, уточнил источник издания.

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Телеграм-канал Shot опубликовал видео с женщиной, которую назвал матерью шестиклассницы. На нем женщина говорит, что педагог оскорбляла ее дочь и пыталась бить ее, в том числе тряпкой.

Женщина заявила, что в день конфликта педагог удерживала ее дочь в классе. Другие ученики позвали директора, но он не пришел. Тогда, по словам женщины, она вызвала полицию и сама отправилась в школу. После этого произошла драка.

Собеседница сказала телеграм-каналу, что учитель оскорбляет ее дочь уже около полутора лет и ставит девочке плохие оценки. По ее словам, педагог призывала семью уехать на родину, в Донецк.

По информации Shot, родители учеников класса обратились в министерство образования региона с просьбой отстранить педагога от работы.

Телеграм-канал Baza опубликовал аудиозапись, на которой, по его данным, слышна речь учительницы. Женщина обращается к ученице повышенным тоном, кричит и оскорбляет ее, обвиняет в хамстве. Также слышны звуки удара предмета, похожего на тряпку. Педагог родом из Луганской народной республики, утверждает канал.

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Теги
Московская область драка Школа Дмитровский район учитель прокурорская проверка
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