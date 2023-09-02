«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания

Самолет SJ-100 (Фото: Объединенная авиастроительная корпорация)

Самолет SJ-100, сконструированный из импортозамещенных деталей, успешно прошел вторые летные испытания. Об этом сообщает телеграм-канал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первый полет самолета прошел 29 августа, сообщили в Минпромторге. Самолет летел 54 минуты на высоте до 3 км и скорости до 343 км/ч.

Как заявили тогда в Минпромторге, для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец полетит уже с отечественными двигателями ПД-8. Конкретные сроки начала полетов пока не известны.

«Завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м», — говорится в сегодняшнем сообщении ОАК.

Самолет пилотировали командир воздушного судна Леонид Чикунов, второй пилот Сергей Завалкин и бортовой оператор Денис Велижанин.

Во время полета было убрано шасси, проверены системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Кроме того, были проверены противообледенительная система воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов, а также во время посадки была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.