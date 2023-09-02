branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Шольц назвал ядерную энергетику «мертвой лошадью» для Германии Технологии и медиа, 17:48
Фальков уволил главу Института РАН после статьи о российской пропаганде Политика, 17:37
МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре Общество, 17:30
Отказавшийся играть за Россию футболист принес «Пари НН» победу в РПЛ Спорт, 17:28
Проактивный мониторинг: как коммерческий SOC защищает бизнес от кибератак Тренды, 17:23
«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания Экономика, 17:12
Циципас после провала на US Open второй раз за полгода уволил тренера Спорт, 17:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Папа римский пожелал мира как после завоеваний Чингисхана Политика, 17:01
ТАСС узнал, что МВД проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации армии Политика, 16:50
Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС Политика, 16:41
Овечкин оценил состояние своего здоровья перед возвращением в США Спорт, 16:37
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 16:22
WP связала заброшенные поля с крупными пожарами на Гавайях Общество, 16:19
«Спартак» уступил многолетнему аутсайдеру в первом матче КХЛ с Жамновым Спорт, 16:17

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Экономика ,  
0 

«Импортозамещенный» SJ-100 прошел вторые летные испытания

ОАК: импортозамещенный самолет SJ-100 успешно прошел вторые летные испытания
Самолет&nbsp;SJ-100
Самолет SJ-100 (Фото: Объединенная авиастроительная корпорация)

Самолет SJ-100, сконструированный из импортозамещенных деталей, успешно прошел вторые летные испытания. Об этом сообщает телеграм-канал Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первый полет самолета прошел 29 августа, сообщили в Минпромторге. Самолет летел 54 минуты на высоте до 3 км и скорости до 343 км/ч.

Как заявили тогда в Минпромторге, для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Второй опытный образец полетит уже с отечественными двигателями ПД-8. Конкретные сроки начала полетов пока не известны.

«Завершился второй полет SJ-100 по программе заводских доводочных испытаний. Второй полет был дольше, чем первый, он продолжался 75 минут и проходил уже на высотах до 6000 м», — говорится в сегодняшнем сообщении ОАК.

Самолет пилотировали командир воздушного судна Леонид Чикунов, второй пилот Сергей Завалкин и бортовой оператор Денис Велижанин.

Во время полета было убрано шасси, проверены системы кондиционирования воздуха и автоматического регулирования давления в кабине. Кроме того, были проверены противообледенительная система воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов, а также во время посадки была испытана система автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов.

Читайте на РБК Pro
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Как россиянам получить «золотую визу» Португалии до закрытия программы
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль
Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
Superjet самолет ОАК испытания Импортозамещение

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Импортозамещенный SJ-100 совершил полет на франко-российских двигателях
Технологии и медиа
«Ростех» объяснил прогноз о сокращении парка SSJ100 в пять раз
Бизнес
На форуме «Армия-2023» покажут импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс»
Политика