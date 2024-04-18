Захарова не подтвердила и не опровергла срыв переговоров по Черному морю

МИД не подтвердил и не опроверг данные о срыве сделки по Черному морю

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В российском МИДе не стали ни опровергать, ни подтверждать публикацию Reuters о срыве переговоров России, Украины и Турции по безопасности судоходства в Черном море.

«Мы регулярно обсуждаем с турецкими партнерами темы, связанные с Черным морем. У нас диалог не останавливается. В контексте ситуации вокруг Украины, конечно», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

Reuters 15 апреля со ссылкой на источники сообщил, что страны два месяца готовили соглашение о судоходстве в Черном море. Россия и Украина должны были обеспечить безопасность невоенным судам в этом регионе, а Турция выступала посредником. По данным агентства, в последний момент Киев отказался от переговоров.

В Кремле ранее также отказались комментировать публикацию.

Турция неоднократно выступала посредником между Россией и Украиной. В частности, летом 2022 года при помощи Анкары и ООН страны заключили зерновую сделку. Целями соглашения были создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

В июле 2023 года Москва вышла из сделки, объяснив решение невыполнением своих условий — облегчения экспорта российских удобрений и сельхозпродукции, в частности переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен на предстоящей встрече обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение к сделке.