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Военная операция на Украине ,  
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Песков оставил без комментариев вопрос о переговорах по Черному морю

Песков: Кремлю нечего сказать о переговорах по безопасности на Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Кремле не комментируют новость о переговорах России, Украины и Турции по теме безопасности судоходства в Черном море, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне нечего сказать по этой теме. Действительно, у нас с нашими турецкими партнерами много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о публикации Reuters о срыве сделки Москвы, Киева и Анкары по Черному морю. 15 апреля агентство сообщило, что страны два месяца готовили соглашение о судоходстве в Черном море: Россия и Украина должны были обеспечить безопасность невоенным судам в этом регионе.

Турция выступала посредником между сторонами. В последний момент Украина отказалась от переговоров.

Reuters узнал о срыве сделки России, Украины и Турции по Черному морю
Политика
Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

Турецкие власти неоднократно выступали или выражали готовность стать посредниками между Россией и Украиной. В весной 2022 года, после начала боевых действий на украинской территории, делегации двух стран проводили переговоры в Стамбуле. Сторонам не удалось прийти к соглашению, в мае переговоры приостановили.

Летом 2022 года Россия, Украина при посредничестве Турции и ООН заключили зерновую сделку, целью которой были создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна по Черному морю и снятие санкционных ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. В июле 2023-го Москва вышла из сделки из-за невыполнения ее условий в рамках договора.

В марте 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова провести у себя мирные переговоры Украины и России. Он также подчеркнул, что Анкара поддержит Москву и Киев в случае возобновления зерновой сделки.

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Теги
Дмитрий Песков Черное море Военная операция на Украине
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