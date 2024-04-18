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Наводнения в России ,  
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Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора

Песков объяснил критику Путина в адрес губернатора Моора
Сюжет
Наводнения в России
Александр Моор
Александр Моор (Фото: minenergo.gov.ru)

Российский президент Владимир Путин всегда внимателен к людям и требует от чиновников корректного с ними обращения, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал замечание Путина губернатору Тюменской области Александру Моору, назвавшему жителей, которые не желают эвакуироваться, «упертыми». Президент России попросил не говорить уничижительно о людях и заявил, что люди боятся за свое имущество.

«Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо», — сказал 17 апреля Путин.

«Вы знаете, что он (президент Путин. — РБК) всегда очень внимательно относится к людям и, конечно же, требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, об их заботах и чаяниях», — сказал, в свою очередь, 18 апреля Песков.

Он отметил, что такое отношение к чиновникам любого уровня — «это постоянная характеристика президента Путина». «Поэтому да, он в этом плане очень требователен», — добавил пресс-секретарь.

Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
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Моор рассказал президенту, что уровень воды в реке Ишим может превысить исторический максимум на 2 м. Исходя из этого, в зону подтопления в регионе попадают 101 населенный пункт, свыше 6,3 тыс. домовладений и около 17,5 тыс. жителей.

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Фото:ura.news

Ряд российских регионов столкнулись с рекордным ростом уровня воды во время паводков. В Тюменской области 8 апреля ввели режим ЧС. 16 апреля в двух районах — Казанском и Ишимском.

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Теги
Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Моор критика
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