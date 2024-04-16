Тюменский губернатор обратился к жителям и объявил о начале эвакуации
В двух районах Тюменской области — Казанском и Ишимском и в городе Ишим начинается срочная эвакуация, заявил губернатор Александр Моор в видеообращении. Причиной стал рост уровня воды.
«Вчера пришел уточненный прогноз от Росгидромета. В нем сообщается, что уровень воды будет еще выше, существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов, воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них», — сказал глава региона.
В городе Ишим по состоянию на 2021 год проживают более 67 тыс. человек, в Ишимском районе — более 28 тыс., в Казанском — 20 тыс. человек.
«Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым», — обратился губернатор к жителям.
Из-за угрозы затоплений в Тюменской области 8 апреля объявили режим ЧС, вода начала подниматься в реке Ишим. Моор говорил, что по прогнозам в зоне затопления окажется свыше 50 населенных пунктов.
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